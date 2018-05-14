1.18 تريليون درهم إجمالي موجودات بنوك أبوظبي

بلغت الموجودات الإجمالية لبنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 1.184 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بنمو 1.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.164 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.

وتظهر البيانات بحسب ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن الأرباح الصافية للبنوك الأربعة وهي أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، ارتفعت بنسبة 3.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 5.22 مليار درهم، بزيادة قدرها 160 مليون درهم، مقارنةً مع 5.06 مليار درهم الأرباح الصافية للبنوك الأربعة في الربع الأول من 2017.

وارتفع صافي الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك الأربعة لعملائها بقيمة 4.7 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 0.7%، لتصل إلى 646 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2018.

وارتفع صافي رصيد محفظة الودائع المصرفية لدى البنوك الأربعة بقيمة 11 مليار درهم بنمو نسبته 1.5% تقريباً، لتصل إلى 750 مليار درهم بنهاية مارس 2018.

ووفقاً للبيانات، فإن بنك أبوظبي الأول الذي يعتبر أحد أكبر البنوك في العالم، هيمن على معظم الأصول والأرباح الصافية والقروض والودائع للبنوك الأربعة، خلال فترة المقارنة، كما أن معظم النمو الذي حققته البنوك جاء بدعم من أداء هذا البنك، بحسب الصحيفة.

وزادت موجودات بنك أبوظبي الأول بنحو 9 مليارات درهم خلال الربع الأول لتبلغ 678 مليار درهم بنهاية مارس 2018، كما زادت أرباح البنك بنحو 74 مليون درهم لتصل 3 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2018.

ونمت محفظة القروض المصرفية والتسهيلات التي منحها البنك لعملائه بقيمة 8 مليارات درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 338 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

وأما الودائع المصرفية لدى بنك أبوظبي الأول فقد بلغت 404 مليارات درهم بنهاية مارس 2018، بزيادة قدرها 8 مليارات درهم خلال الفترة.