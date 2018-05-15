الأرباح الفصلية لـ"كريدي أغريكول" دون المتوقع

جاءت الأرباح الفصلية لبنك #كريدي_أغريكول دون التوقعات بقليل بحسب ما أعلنه البنك اليوم الثلاثاء، حيث نال انخفاض إيرادات خدمات الأفراد وأسواق المال في فرنسا من المكاسب التي حققتها إدارة الأصول.

وزاد صافي ربح الربع الأول من العام 1.2% إلى 856 مليون يورو (1.03 مليار دولار)، منخفضاً بذلك انخفاضاً طفيفاً عن تقديرات ستة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم والبالغة 878 مليون يورو.

ونمت الإيرادات 4.4% إلى 4.491 مليار يورو مقارنة مع 4.98 مليار توقعها المحللون.

وقال "كريدي أغريكول" إن "التخارج من كيانات غير استراتيجية وتذبذبات سعر الصرف والعوامل التنظيمية أثقلوا كاهل النتائج".