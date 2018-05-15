تعرف على تاريخ الاندماجات المصرفية في السعودية

فتح نبأ تعليق تداول سهمي #البنك_الأول و #البنك_السعودي_البريطاني "ساب" في السوق ترقباً لإعلان خبر مهم قد يتعلق باندماج البنكين، الباب على مصراعيه للتطرق إلى تاريخ الاندماجات المصرفية في السعودية.

تاريخيا، حدثت الاندماجات في القطاع البنكي السعودي مرتين، إحداهما بين بنك القاهرة و البنك السعودي التجاري المتحد في العام 1997 تحت اسم جديد وهو البنك السعودي المتحد وتلاها بعد سنتين استحواذ البنك السعودي الأميركي أي مجموعة سامبا حاليا على البنك السعودي المتحد.

أصبح البنك السعودي الهولندي، بعد تغيير هويته مؤخرا، معروفاً تحت اسم " البنك الأول"، وكان أول مصرف عامل في السعودية حيث بدأ نشاطه في عام 1926 باسم الشركة التجارية الهولندية التي أصبحت لاحقا "أي بي ان".

وبما أنه البنك الوحيد العامل في السعودية آنذاك فقد قام بدور البنك المركزي حيث كان يحتفظ باحتياطي المملكة من الذهب.

وفي عام 1969، كان بنك ABN أول البنوك الأجنبية التي حولت النسبة العظمى من حقوق ملكيتها إلى ملكية سعودية تماشيا مع مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي الربع الأخير من عام 2007، استحوذ كونسورتيوم الذي يضم بنك RBS على بنك ABN .

أما بنك ساب فقد تأسس في العام 1978، حيث بدأ برأسمال 100 مليون ريال ليصل إلى 15 مليار ريال حاليا .