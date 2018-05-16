"الأهلي" السعودي يعين رئيسا جديدا ويرفع رأسماله 30%

وافق مجلس إدارة #البنك_الأهلي_التجاري في اجتماعه أمس على طلب سعيد بن محمد الغامدي، الرئيس التنفيذي، بالاستقالة من العمل والتفرغ لمهام ومسؤوليات أخرى على أن يبدأ تاريخ سريان الاستقالة اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018.



وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أن المجلس قرر في نفس الاجتماع تكليف فيصل بن عمر السقاف للقيام بمهام الرئيس التنفيذي ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك على أن تستكمل الموافقات النظامية اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.



وذكر البنك أن السقاف حاصل على شهادة الماجستير في مجال إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد من جامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأميركية.



وأشار إلى أن السقاف يمتلك خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من 30 عاماً في مجال #البنوك شغل فيها العديد من المناصب القيادية في البنوك والمؤسسات المالية كان آخرها منصب رئيس مجموعة الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالبنك الأهلي التجاري وحتى تاريخ تعيينه في منصبه الجديد رئيساً تنفيذياً مكلفاً للبنك.

إلى ذلك، أعلن البنك الأهلي عن موافقة الجمعية العامة السادسة غير العادية على زيادة رأس مال البنك من 20,000 مليون ريال سعودي إلى 30,000 مليون ريال سعودي، من خلال رسملة مبلغ 10,000 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاه، بنسبة زيادة 50%، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 2000 مليون سهم إلى 3000 مليون سهم، بمنح سهم لكل سهمين مملوكة. وتهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتُمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الاعوام القادمة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء 15/5/2018م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداولً يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق الخميس 17/5/2018م، وفي حال نتج كسور اسهم عن زيادة راس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوقً ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الاحقية كلا بحسب حصته على اساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.