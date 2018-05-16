انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 10% في الإمارات

انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة في الإمارات بنسبة 10.2% خلال أبريل الماضي، لتبلغ 5 مليارات درهم، بتراجع قيمته 580 مليون درهم، وهو ما يعد مؤشراً على تحسن السيولة وارتفاع الملاءة المالية لعملاء البنوك خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، أمس الثلاثاء.

وانخفض عدد الشيكات المرتجعة أيضاً بنحو 4.7 ألف شيك، بما يعادل 4.4%، ليستقر عددها عند 107.3 ألف شيك في أبريل، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

ونتيجة لذلك انخفضت حصة الشيكات المرتجعة إلى 4.3% من إجمالي قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة خلال أبريل الماضي، مقارنة مع حصة بلغت نسبتها 4.5% في الشهر الذي سبقه، وانخفضت أيضاً حصة الشيكات المرتجعة من حيث العدد لتبلغ 4.2% من إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها في أبريل 2018.

وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها، وهو نظام مقاصة الشيكات المعمول به في الدولة، قد بلغت 117.1 مليار درهم خلال أبريل 2018، في حين بلغ عددها 2.425 مليون شيك.