ساب والبنك الأول يعلنان التوصل لاتفاق مبدئي للاندماج

أعلن بنكا #ساب و#البنك_الأول اليوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق مبدئي للاندماج غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم، علماً أن هذا #الاتفاق_المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسة التي يجب استكمالها والتي تتضمن إكمال دراسات العناية المهنية المالية والقانونية، والانتهاء من #اتفاقية_الاندماج والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة.

وبناء على هذا الاتفاق المبدئي، فإن #مساهمي_البنك_الأول سيحصلون على عدد 0,485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.

وبناء على معامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33,5 ريال سعودي، كما في تاريخ 14 مايو 2018م (وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإعلان)، فإنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16,3 ريال سعودي، وتقييم إجمالي أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18,6 مليار ريال سعودي، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28,5% مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول في تاريخ 14 مايو 2018م.

ولا يتوقع البنك الأول أن ينتج عن صفقة الاندماج غير الملزمة تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وسيكون الكيان الجديد ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول بقيمة تقارب 288 مليار ريال.

وفي حال إتمام صفقة الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير في تطور القطاع المصرفي في السعودية، الذي يمثل أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية السعودية 2030.

يشار إلى أن البنك السعودي البريطاني " #ساب " المملوك بنسبة 40% لـHSBC قد أعلن في وقت سابق خلال 2017 عن بدء مناقشات مبدئية مع " #البنك_الأول " المملوك بنسبة 40% لـRBS لدراسة اندماج البنكين. وفتح نبأ تعليق تداول سهمي #البنك_الأول و #البنك_السعودي_البريطاني "ساب" في السوق يوم أمس ترقباً لإعلان خبر مهم قد يتعلق باندماج البنكين، الباب على مصراعيه للتطرق إلى تاريخ الاندماجات المصرفية في السعودية.

وأشار البنكان، في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أنه في حال تم الاتفاق على #الاندماج فسيخضع ذلك لشروط منها على سبيل المثال لا الحصر موافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة العربية #السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين.

وأكد البنكان أنه تم التنسيق مع #مؤسسة_النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.

يشار إلى أن الاندماجات في القطاع البنكي السعودي حدثت مرتين، إحداهما بين بنك القاهرة والبنك السعودي التجاري المتحد في العام 1997 تحت اسم جديد وهو البنك السعودي المتحد وتلاها بعد سنتين استحواذ البنك السعودي الأميركي أي مجموعة سامبا حاليا على البنك السعودي المتحد.