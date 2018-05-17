العراق يوقف التعامل مع مصرف موّل حزب الله

أعلن البنك المركزي العراقي عن وقف تعاملاته مع #مصرف_البلاد الإسلامي، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن وضع البنك ورئيس مجلس إدارته، ضمن لائحة العقوبات التي أصدرتها قبل يومين، والخاصة بإعادة فرض العقوبات على #إيران.

وذكر بيان البنك المركزي، الذي صدر يوم أمس: "استناداً إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة من الجانب العراقي، وحفاظاً على سلامة النظام المالي والمصرفي في العراق، تقرر منع مصرف البلاد الإسلامي الذي يعتبر المسار المالي لحزب الله من نافذة بيع وشراء العملات، كما تم التحفظ على كافة حسابات المصرف ورئيس مجلس إدارته، وتم منع تداول أسهم المصرف والأسهم المسجلة باسم أراس حبيب كريم من سوق الأسهم العراقية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، الثلاثاء الماضي، عقوبات على مؤسسات مالية وأفراد في إيران والعراق ولبنان، في إطار إعادة فرض العقوبات على إيران إثر #انسحاب_أميركا_من_الاتفاق_النووي مع طهران، كما تم شمول رجل الأعمال العراقي أراس حبيب كريم الذي ترأس حزب المؤتمر الوطني بعد وفاة أحمد الجلبي، بتهمة مساعدته فيلق القدس الإيراني باستخدام مصرفه لتحويل الأموال إلى حزب الله في لبنان.

واستطاع أراس حبيب كريم الذي انتقل مع أسرته إلى إيران، أن يكوّن علاقات جيدة مع جهات إيرانية، وبعد تطور علاقاته بالحرس الثوري الإيراني أصبح من المقربين من قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكان أراس حبيب كريم قد نفى تلك التهم ووصفها بالافتراءات، مشيراً إلى أنه سيقدم البراهين القطعية للبنك المركزي العراقي، الذي يعتبر الجهة الرقابية الوحيدة التي يخضع لها مصرفه.