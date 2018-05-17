المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير

أبقي البنك #المركزي_المصري، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير.



وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها، اليوم، "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب".



وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن المركزي المصري سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير في اجتماعه اليوم، حيث ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف للمرة الأولى في ثمانية أشهر.



وفي مواجهة تضخم حاد، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة 7 نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس آذار بعد أن خفت حدة التضخم.