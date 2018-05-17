بلومبرغ: المركزي البريطاني سيرفع الفائدة مرة على الأقل

كشف استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته وكالة بلومبرغ أن #المركزي_البريطاني سيتجه إلى رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، حتى لو جاء النمو أقل من التوقعات.

وتوقع الاقتصاديون تراجع معدل النمو إلى 1.4% من 1.8% في عام، لتكون توقعات النمو هذه أقل مما كان متوقعا سابقا عند 1.5%.

وبحسب الاستطلاع، فإن 60% من الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع #بنك_إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في اجتماع شهر أغسطس المقبل.

وتوقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى 0.4 النقطة المئوية خلال الربع الحالي، وأن يستمر النمو على هذه الوتيرة حتى نهاية العام المقبل.

أما إنفاق المستهلكين، فمن المتوقع بحسب الاستطلاع أن يكون أبطأ من التوقعات السابقة، فضلا عن التوقعات بتباطؤ معدل نمو الصادرات إلى 2.5%.

وكان محافظ بنك إنجلترا قد صرّح سابقا أن اقتصاد البلاد سيتعافى من التراجع الحاد الذي شهده في الربع الأول، وأن البنك سيبقي على خططه بتشديد السياسة النقدية في السنوات القادمة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.