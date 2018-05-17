"الإمارات دبي الوطني" ينضم إلى أبرز منصة رقمية للتمويل

أعلن بنك #الإمارات_دبي_الوطني انضمامه إلى المجتمع المتنامي من أعضاء منصة "إدارة رأس المال ومخاطر الائتمان" CCRManager منصة التكنولوجيا المالية التي تدعم إنشاء التعاملات وتوزيع الأصول التجارية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية الرقمية التي ينتهجها البنك.

وتم إطلاق منصة "إدارة رأس المال ومخاطر الائتمان" في العام 2017، وهي عبارة عن منصة رقمية للتمويل التجاري تتيح التواصل بين المصارف والمؤسسات المالية لإنشاء وتوزيع الأصول التجارية.

وتضم المنصة الشبكية نحو 40 عضواً من المؤسسات المالية العالمية في 17 دولة، وتم تطويرها بالتعاون مع أبرز المؤسسات المالية التجارية الرائدة عالمياً، ومن شأنها أن تتيح لبنوك الشرق الأوسط القدرة على إدارة احتياجاتها من رأس المال والائتمان والسيولة النقدية بكفاءة أعلى.

وقال سوميت أغاروال نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا الانضمام إلى منصة "إدارة رأس المال ومخاطر الائتمان"، لنكون بهذا سبّاقين على مستوى المنطقة في الانضمام إلى هذه المنصة المبتكرة".