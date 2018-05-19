لبنان يستكمل مبادلة دين بـ5.5 مليار دولار

قال وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، إن الحكومة استكملت مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي أمس الجمعة، لتصدر سندات دولارية مقابل سندات خزينة بالليرة اللبنانية من البنك المركزي.

وأضاف خليل أن المبادلة تعني أن الوزارة "أمنت كل حاجاتها لإعادة تمويل الاستحقاقات بالعملة الأجنبية، ولخدمة الدين العام بالعملة الأجنبية حتى آخر العام 2018". وقالت الوزارة في بيان إن العملة عززت الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي.

ويعد لبنان ثالث أكثر الدول المدينة في العالم بعد اليابان واليونان، مع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأكثر من 150%.

وقال صندوق النقد الدولي إن لبنان ليس بمقدوره الاستمرار في مسار الديون، وإنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لدعم النمو وخفض العجز في ميزانيتها.

وكان خليل أعلن عن خطط مبادلة الدين لأول مرة في نهاية مارس، فيما أجرى لبنان انتخابات برلمانية في السادس من مايو.

ومقابل السندات الدولارية، سيكتتب #مصرف_لبنان_المركزي في سندات خزينة بقيمة 8250 مليار ليرة لبنانية (5.5 مليار دولار)، تصدرها وزارة المال لآجال 3-10 سنوات بسعر فائدة 1%.

وقال بيان الوزارة إن هذا "يوفر خدمة دين على الخزينة بإجمالي مبلغ صافٍ بحوالي 1.4 مليار دولار أميركي على مدى فترة الاستحقاق".

وقالت الوزارة إنها تتطلع إلى وقت مناسب لإصدار آخر في الأسواق العالمية أواخر هذا العام أو أوائل 2019.