اليونان تحرز تقدماً في آخر مراجعة لبرنامج المساعدة

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس السبت، توصل مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي واليونان إلى اتفاق تقني حول مجموعة من الإصلاحات التي يجب إجراؤها، للانتهاء من مراجعة أخيرة لخطة مساعدة أثينا.

وأكدت المفوضية في بيان "التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من الإصلاحات الضرورية، من أجل إنجاز مراجعة رابعة ناجحة لبرنامج الآلية الأوروبية للاستقرار".

ويتعين أن يصادق وزراء مالية دول #منطقة_اليورو على الاتفاق في اجتماع يعقد في 24 مايو في لوكسمبورغ.

وأشارت المفوضية إلى أنه "على السلطات اليونانية وضع تلك الإجراءات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، قبل اجتماع مجموعة اليورو في 21 يونيو 2018"، مضيفة أن الحوار سيتواصل بين المؤسسات الأوروبية والسلطات اليونانية حتى هذا الموعد.

ورحب المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي، السبت، بهذه "البشرى السارة"، مهنئاً "السلطات اليونانية وطواقم المؤسسات على عملها الدؤوب وتعاونها الناجح".

وأضاف أن "نجاح المراجعة الرابعة والأخيرة هو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق شامل، يتناول كل المسائل العالقة قبل إنجاز البرنامج هذا الصيف".

واعتبر المفوض الأوروبي أنه "بعد كل هذه السنوات الصعبة والجهود والتضحيات، عادت اليونان أخيراً إلى الطريق القويم".

وشاركت بعثة من صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي جرت في أثينا هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان السبت، إن "البعثة أحرزت بالفعل تقدماً وستواصل المفاوضات مع السلطات في مقر صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، مع التركيز على بعض المسائل العالقة في مجالي إصلاح الموازنة والإصلاح الهيكلي".

وأواخر أبريل الماضي، حدد وزراء مالية دول منطقة اليورو مهلة تنتهي في 21 يونيو من أجل التوصل إلى اتفاق حول العناصر التي قد تساعد في خروج اليونان من برامج المساعدة، التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، وتتضمن إجراءات لخفض الديون لا تزال تثير انقساماً في ما بينهم.

وفي 2017 سجلت اليونان، التي من المفترض أن تخرج في 20 أغسطس من برنامج الإنقاذ المالي، نسبة نمو متواضعة بعد تسعة أعوام من الانكماش الحاد.

ويعتبر تخفيف الديون مسألة شديدة الحساسية تحتاج إلى اتفاق بين الأوروبيين، لاسيما وأن ديون اليونان للدول الأوروبية تقارب 180% من إجمالي ناتجها السنوي (178% من إجمالي الناتج السنوي للعام 2017).

ويشكل يوم 21 يونيو موعداً نهائياً لإجراء مراجعة أخيرة لبرنامج المساعدة، الذي يفرض على اليونان إقرار 88 إصلاحاً من أجل دفع شريحة جديدة من الدعم المالي.

وقد تصل قيمة الدفعة الأخيرة في يوليو إلى 10 أو 12 مليار يورو، بحسب ما أعلنته مصادر أوروبية.

ويفترض أن يسمح ذلك لليونان بإقامة "شبكة أمان مالي" للأشهر الـ18 اللاحقة لخروجها من البرنامج.