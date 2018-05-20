موديز: أرباح البنوك السعودية الفصلية إيجابية للتصنيف

أفاد تقرير لوكالة موديز حول #المصارف_السعودية أن الأرباح المجمعة للبنوك نمت بنسبة 7.5%، خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة انخفاض تكاليف التمويل والمخصصات.

ورأت الوكالة أن ذلك يعتبر إيجابيا لتصنيف المصارف #السعودية، خاصة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار أن الإقراض تراجع بنسبة 1%، خلال الربع الأول.

وأظهرت الأرقام تراجع تكاليف التمويل بنسبة 12.5%، وهو ما يعكس تحسن شروط التمويل ومستويات السيولة وتقلص الفارق بين SAIBOR وLIBOR.

وتتوقع " #موديز" أن يبقى نمو دخل الفوائد تحديا للبنوك، نظراً لنشاط الإقراض المنخفض، والذي يتوازن إلى حدٍ ما مع العائدات المرتفعة للمحافظ الاستثمارية وإعادة التسعير التدريجي للأصول ذات الأسعار المتغيرة.

يشار إلى أن صافي القروض إلى الودائع بلغ نسبة 83% بنهاية الربع الأول، كما أن 60%، من الودائع لا تجني الفوائد.

وفي تعليقه على تقرير وكالة موديز قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار ثامر السعيد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه إذا نجح القطاع الخاص في أن يحقق عبر مشاريعه تكلفة الاقتراض وربحية لو بسيطة، فلن نرى مرة أخرى هذا التباطؤ في حجم الإقراض من البنوك السعودية.

وأضاف السعيد أن البنوك تمكنت من إدارة تكاليفها بشكل أكبر من تمكنها من بيع قروض أو زيادة المحافظ الائتمانية.

ولفت إلى تحقيق البنوك أرباحا في الربع الأول بلغت قيمتها 12 مليار ريال، وهو أعلى من المتوسط خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وقال السعيد إن النشاط الاقتصادي سيدفع القطاع الخاص للعودة للاقتراض في نهاية المطاف، مضيفا "لست قلقا من أن القطاع الخاص سيبتعد عن الاقتراض لأننا في آخر موجة التراجع أو الضغط الاقتصادي التي نشهدها".