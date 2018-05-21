7.9 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي في 3 أشهر

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة #أبوظبي 7.9 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام 2018، بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة بـ 7.68 مليار درهم خلال الربع ذاته من العام 2017.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات المجمعة الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء، وصل صافي دخل البنوك التجارية التي يقع مقرها في الإمارة نحو 6.56 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع 6.34 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

وعلى صعيد البنوك الإسلامية، بلغ صافي دخلها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 1.32 مليار درهم، مقارنة مع 1.33 مليار درهم خلال الربع ذاته من العام 2017.

وبناء على ذلك، استحوذت البنوك التقليدية على 83.1% من إجمالي صافي الدخل المتحقق للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين، في حين سُجل 16.9% من صافي الدخل لصالح البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتعد مؤشرات إحصاءات البنوك التي يصدرها مركز الإحصاء في أبوظبي، من أهم المؤشرات التي تهدف للتعرّف إلى خصائص أنشطة البنوك العاملة في أبوظبي، وذلك لوضعها في خدمة أصحاب القرار، وعلى نحو يساهم في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.