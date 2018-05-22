قفزة بـ8% لسهم ENBD بعد صفقة استحواذ على بنك تركي

قفز سهم #بنك_الإمارات_دبي_الوطني خلال جلسة اليوم الثلاثاء بأكثر من 8.41%، بعد أن أعلن عن إبرام اتفاقية نهائية يقوم بموجبها بنك سبير ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في بنك "دينيز إيه إس" إلى بنك الإمارات دبي الوطني.

وتوافق أداء السهم مع أداء مؤشر سوق دبي الذي أغلق على ارتفاع بنحو 0.88% إلى 2973.1 نقطة بحجم تداولات بلغت 234.6 مليون سهم ، وبقيم تداولات بلغت 303.6 مليون درهم.

وارتفع #سهم_الإمارات_دبي_الوطني ليصل إلى مستوى 10.7 درهم بكميات بلغت 4.2 مليون سهم، وبقيم تداول 44.6 مليون درهم.

وأضاف البنك أن قيمة الصفقة ستتخطى 14 مليارا ونصف المليار ليرة تركية حوالي 3.2 مليار دولار، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال العام الحالي.

ويعتبر دينيز بنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا، بحجم موجودات يصل إلى 170 مليار ليرة، ويضم أكثر من 750 فرعا معظمها في تركيا.