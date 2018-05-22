"دبي لصناعات الطيران" توقع اتفاقية تسهيلات مالية متجددة

وقعت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، أمس الاثنين، اتفاقية لتحصل بموجبها على تسهيلات مالية متجددة غير مضمونة لمدة أربع سنوات، بمبلغ أولي قدره 480 مليون دولار أميركي، مع إمكانية زيادة المبلغ إلى 800 مليون دولار في أي وقت عقب الإغلاق الأولي.

وتشتمل صفقة التسهيلات المالية على شرائح تمويل من بنوك تقليدية وإسلامية، وستساهم في دعم احتياجات التمويل المستقبلية لأعمال الشركة، حيث سيتولى الترتيب لهذه الصفقة البنك الأهلي الكويتي، باعتباره البنك المنسق والبنك الرئيسي المكلف بالترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار، كما سيكون بنك أبوظبي الأول البنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار والوكيل العالمي، في حين سيكون نور بنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة ووكيل الهيكلة الإسلامية.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لدى "دبي لصناعات الطيران" إن هذه الاتفاقية تعتبر من أهم الصفقات في المنطقة مع مجموعة البنوك المشاركة بقيادة البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الأول ونور بنك.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات الائتمانية ستساعد على تنويع مصادر التمويل وتضيف عنصراً غير مضمون لملف السيولة، مما يسهم في زيادة التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة لتصل إلى 1,125- 1,445 مليون دولار أميركي، وهذا يعتمد على المبلغ النهائي لهذه التسهيلات.

من جانبه، ذكر ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، أن "تسهيلات التمويل المقدمة لمؤسسة دبي لصناعات الطيران تعد من أكبر الصفقات حيث تشارك فيها البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية ما يجعلها علامة مميزة في تاريخ صفقات التمويل".