"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لبنكي الدوحة والتجاري

خفضت وكالة موديز تصنيف كل من #البنك_التجاري_القطري و #بنك_الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى CBQ من A2 إلى A3 وأبقت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية للبنك.

كما خفضت وكالة #موديز تقييم الائتمان الأساسي للتجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال.

وقالت الوكالة إن تراجع جودة أصول البنك يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في قطر والتقلبات في قطاعي البناء والعقارات، متوقعة أن تزيد الضغوط السلبية على أصوله.

وفي السياق ذاته، خفضت موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة أيضا من A2 إلى A3 إضافة إلى تخفيض تقييم الائتمان الأساسي للبنك أيضا بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال، كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك.