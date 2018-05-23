باكستان تعين 3 بنوك إماراتية لجمع قرض بـ200 مليون دولار

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن حكومة #باكستان تسعى للحصول على قرض مجمع بقيمة 200 مليون دولار، لافتة إلى أن 3 بنوك إماراتية تتولى مهمة ترتيب التسهيل الائتماني.



وأشارت المصادر إلى أن القرض الذي يبلغ أجل استحقاقه عاما يرتبه كل من #بنك_دبي_التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ونور بنك.



وتريد باكستان جمع أموال من أجل تعويض انخفاض الاحتياطي الدولي لديها وسد العجز المالي الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.



وقال وزير المالية الباكستاني مفتاح اسماعيل إن حجم القرض قد يرتفع إلى 350 مليون دولار في الأسابيع القادمة.



ونوهت المصادر بأن البنوك الثلاثة تجمع مشاركات بنوك أخرى في التسهيل الائتماني.