ماليزيا..مهاتير محمد يسعى لخفض دين بـ251 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الماليزي #مهاتير_محمد اليوم الأربعاء، إن #ماليزيا ستحاول خفض دين عام يبلغ تريليون رنجيت (251.67 مليار دولار)، يعادل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إلغاء بعض المشروعات أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء.

وقاد مهاتير (92 عاماً) المعارضة لتحقيق فوز غير متوقع في انتخابات أجريت الشهر الجاري، بعدما ركز في حملته على مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعهد بالقضاء على الفساد في أعلى المستويات الحكومية.

وقال مهاتير إن الدين القومي لثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بلغ 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وألقى باللوم على مخالفات ارتكبتها الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي تكبد هزيمة كبيرة في الانتخابات.

وقال مهاتير في مؤتمر صحافي: "علمت أن الدين بلغ تريليون رنجيت، لكننا اليوم نستطيع دراسة وإيجاد السبل لخفض هذا الدين".

وأضاف أنه سيجري خفض رواتب الوزراء بنسبة 10%، وأن حكومته ستتخذ قرارا "قريبا جداً" بشأن مواصلة مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة بين سنغافورة وكوالالمبور.

وقال: "سيهتم وزير المالية بالأمر ولن يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة".

وكان نجيب عبد الرزاق صرح في وقت سابق أن الدين العام أدنى من الحد الأقصى الذي حددته الحكومة عند 55% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مهاتير محمد قال إن العديد من مؤشرات الوضع المالي للبلاد قد تكون غير صحيحة.