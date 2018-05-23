موديز:"البنك الأول" المستفيد الأكبر من الاندماج المحتمل

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن الاندماج المحتمل بين "البنك الأول" و"ساب" يعتبر إيجابيا للبنك الأول، لأنه سيعزز من قدرة البنك على تنويع أعماله من جهة، وسيدعم ربحية البنك من جهة أخرى.

أما بالنسبة لبنك ساب، فأشارت "Moody's" إلى أن الاندماج سيكون محايداً للبنك، لأن استيعاب محفظة "الأول" للقروض التي لديها نسبة أعلى من القروض المتعثرة، سيعيق زيادة فرص الأعمال لدى بنك ساب.

وكان رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، قد قال إن الكيان الجديد الناتج عن دمج بنكي "ساب" و"الأول" يمكن أن يحقق أرباحاً سنوية بأكثر من 5.9 مليار ريال، مشيراً إلى أن هناك مجالا لخفض التكاليف في البنك الأول.

وكان بنكا #ساب و#البنك_الأول قد أعلنا أخيراً عن التوصل لاتفاق مبدئي للاندماج غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم، علماً أن هذا #الاتفاق_المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسة التي يجب استكمالها والتي تتضمن إكمال دراسات العناية المهنية المالية والقانونية، والانتهاء من #اتفاقية_الاندماج والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة.

وبناء على هذا الاتفاق المبدئي، فإن #مساهمي_البنك_الأول سيحصلون على 0,485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.

وبناء على معامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33,5 ريال سعودي، كما في تاريخ 14 مايو 2018م (وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإعلان)، فإنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16,3 ريال سعودي، وتقييم إجمالي أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18,6 مليار ريال سعودي، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28,5% مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول في تاريخ 14 مايو 2018م.

ولا يتوقع البنك الأول أن ينتج عن صفقة الاندماج غير الملزمة تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وسيكون الكيان الجديد ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول بقيمة تقارب 288 مليار ريال.