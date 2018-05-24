محضر الفدرالي يلمح إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك #المركزي_الأميركي يعتقدون أن من المرجح رفع #أسعار_الفائدة مرة أخرى "قريبا" إذا لم يطرأ تغير على آفاق الاقتصاد الأميركي.

وأشار محضر الاجتماع أيضا إلى دعوة بعض صانعي السياسة لتعديل بيان السياسة النقدية للمركزي الأميركي قريبا ليعكس أن أسعار الفائدة ستكون قريبة أو أعلى من التقديرات الطويلة الأجل في وقت غير بعيد.

وكما كان متوقعا، قرر صانعو السياسة بالإجماع في الاجتماع الذي انعقد في الأول والثاني من مايو/أيار الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لليلة واحدة بدون تغيير في نطاق بين 1.50 و1.75%.

وقال المركزي في محضر الاجتماع "خلص معظم المشاركين إلى أنه إذا جاءت البيانات القادمة مؤكدة بشكل كبير الأفق الاقتصادي الحالي، سيكون من الملائم قريبا على الأرجح اتخاذ خطوة أخرى لإزالة تيسير السياسة".

ورفع المركزي الأميركي تكلفة الاقتراض مرة واحدة منذ بداية العام، في مارس/آذار، وصانعو #السياسة_النقدية منقسمون بالتساوي تقريبا حاليا بين أولئك الذين يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، وأولئك الذين يتوقعون ثلاث زيادات.

ويتوقع غالبية ساحقة بين المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفائدة في اجتماعه القادم في 12-13 يونيو/حزيران.

ويبلغ #معدل_البطالة في الولايات المتحدة 3.9%، وهو أدنى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، في حين أن التضخم الآن وصل فعليا إلى المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2%، بعد أن بقي لسنوات دون ذلك المستوى.