مسؤول: المركزي التركي تأخر في رفع سعر الفائدة

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن #البنك_المركزي_التركي تأخر في رفع #أسعار_الفائدة، لكنه أضاف أن الخطوة على الرغم من ذلك كانت قوية وأظهرت أنه مستقل.



وأبلغ شيمشك تلفزيون إن.تي.في أن البنك سيفعل كل ما يلزم، وأنه يحظى بالدعم الكامل من الحكومة.



وكان البنك المركزي التركي قد أعلن يوم الأربعاء زيادة عاجلة في #سعر_الفائدة_الرئيسي، بلغت ثلاث نقاط مئوية إلى 16.5% في إجراء هدفه خلق أرضية صلبة للعملة التركية.