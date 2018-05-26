بنوك تحذر من الاحتيال عبر التواصل الاجتماعي

حذّرت بنوك إماراتية المتعاملين معها من عمليات احتيال عبر الإنترنت، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى المعلومات الائتمانية الخاصة بهم، ناصحة بعدم التعاطي مع الرسائل التي تصلهم عبر تلك التطبيقات، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وجاءت هذه التحذيرات بعدما انتشرت رسائل احتيالية، توهم المتعاملين بأن هذه الرسائل من البنوك التي يتعاملون معها، وتخطر ضحاياها بالفوز بجوائز وهمية، مثل ربح سيارة، وتطلب منهم في المقابل معلومات عن أرصدتهم المصرفية، وبيانات بطاقاتهم الائتمانية، والسحب النقدي. كما نصحت بتحديث البرامج المضادة للفيروسات أو البرمجيات الخبيثة في الكمبيوتر المحمول، لمنع الاختراق.

ورأى خبيران ماليان أن الرسائل التحذيرية من البنوك هدفها توعوي، وتقوم بها من حين إلى آخر.

وتفصيلاً، وجهت بنوك محلية رسائل إلى المتعاملين معها، تحذرهم فيها من إرسال أي بيانات خاصة ببطاقاتهم الائتمانية، أو حساباتهم المصرفية، إلى جهات غير معلومة.

وأطلق مصرف أبوظبي الإسلامي حملة للتحذير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ولفت المصرف إلى أن الاحتيال الإلكتروني عبارة عن محاولة للوصول إلى معلومات المتعامل الشخصية والمالية عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال تظاهر الفاعل «المرسل» بأنه شخص جدير بالثقة.

وحذر المصرف المتعاملين معه من مكالمات هاتفية من محتالين، أو بريد إلكتروني، أو رسالة عبر تطبيق «واتس آب»، تفيد المتلقي بأنه ربح جائزة نقدية من مصرف أو شركات أخرى، ويطلب فيها المحتالون مشاركة المعلومات المصرفية السرية، ليتمكنوا من تحويل الجائزة النقدية.

وشدد المصرف في بيان أرسله إلى المتعاملين معه عبر بريدهم الإلكتروني، على أنه في حال مشاركة المعلومات الشخصية أو المصرفية مع تلك الجهات المجهولة، فإنها ستسحب أو تحول الأموال من حسابك المصرفي.

من جانبه، نشر بنك رأس الخيمة الوطني، على موقعه رسائل للمتعاملين، هدفها التشديد على إبقاء تفاصيل الاتصال الخاصة بالمتعامل محدّثة مع البنك الذي تتعامل معه، إضافة إلى أهمية تحديث البرامج المضادة للفيروسات أو البرمجيات الخبيثة في الكمبيوتر المحمول لمنع الاختراق.

ودعا البنك المتعامل، في حال تعرضه لعملية احتيال إلكتروني، بإبلاغ البنك الذي يتعامل معه على الفور، وبحث إمكانية استرداد الأموال.