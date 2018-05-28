المركزي التركي يعلن "تبسيط" السياسة وتغيير سعر الفائدة

قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، إنه قرر استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية، وإن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيسي، وذلك عند مستوى مساوٍ لسعر التمويل الحالي البالغ 16.5%.

ولسنوات اعتمد البنك على نظام معقد لأسعار فائدة متعددة، قال اقتصاديون إنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية. وكان التمويل يجري من خلال سعر نافذة الإقراض الطارئ الذي رفُع بواقع ثلاث نقاط مئوية الأسبوع الماضي إلى 16.5% لدعم الليرة المتهاوية.

وقال البنك المركزي في بيان إنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد في أول يونيو. وسيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس، تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء.

وارتفعت #الليرة_التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان، من مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 4.7052، لكنها تظل منخفضة 18% منذ بداية العام.

وارتفعت العملة التركية في التعاملات المبكرة بعد ما قال اقتصاديون إنها تلميحات صدرت مطلع الأسبوع عن محافظ البنك المركزي، مراد جيتينكايا، لتحرك وشيك لتبسيط السياسة.