"الصين للطاقة" تتعثر عن سداد سندات بـ350 مليون دولار

أكدت شركة China Energy Reserve & Chemicals Group أنها تعثرت في سداد سندات بقيمة 350 مليون دولار، استحقت الشهر الماضي، وهو ما زاد من القلق حيال أزمة الائتمان التي تواجه الشركات الصينية.

وتخطط الشركة لتعليق دفع الفوائد لهذا العام على سندات أخرى تستحق في 2021 و 2022، بينما تدرس بيع بعض الأصول لحل أزمة السيولة.

ولدى الشركة سندات دولارية بقيمة 400 مليون دولار تستحق في 2021، وأوراق مالية بالعملة المحلية في هونغ كونغ بقيمة 255 مليون دولار تستحق في 2022.

يشار إلى أن الشركة انسحبت في وقت سابق من هذا العام من صفقة قيمتها 5.2 مليار دولار، لشراء ناطحة سحاب في هونغ كونغ.