"مصرف لبنان" يعلن بيع سندات دولية بـ3 مليارات دولار

قال #مصرف_لبنان_المركزي اليوم الثلاثاء إنه باع سندات دولية قيمتها 3.022 مليار دولار.



وأوضح البنك المركزي في بيان أنه كان يعتزم بيع ما قيمته مليار دولار لكنه زاد الحجم بسبب الطلب المحلي المرتفع.



وأضاف أنه لا يعتزم مزيدا من المبيعات المماثلة في 2018.

وكان محافظ #مصرف_لبنان _المركزي رياض سلامة قد قال في 9 مايو الجاري إن البنك سيبيع #سندات_دولية بملياري دولار على مدى عام، في إطار مبادلة ديون تقول الحكومة إنها ستعزز احتياطيات البنك المركزي وتقلص تكاليف خدمة الدين.

وأكد المحافظ سلامة حينها خطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليار إلى 6 مليارات دولار أعلنها وزير المالية علي حسن خليل نهاية مارس/آذار.

وتظهر بيانات البنك المركزي الأصول الأجنبية عند 43 مليار دولار في نهاية إبريل/نيسان.

ونسبة الدين اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من أعلاها في العالم إذ تتجاوز 150 بالمئة. بينما يقول #صندوق_النقد_الدولي إن مسار الدين اللبناني غير قابل للاستمرار.