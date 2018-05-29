43.5 مليار درهم تحويلات الوافدين بالإمارات في 3 أشهر

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في #الإمارات إلى الخارج لـ 43.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 6.5 مليار درهم تقريباً وبنمو نسبته 17.3% مقارنة مع 37.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

وأظهر تقرير المراجعة الربعية، الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، أن 30.9 مليار درهم من التحويلات وبنسبة 71% نفذت من خلال شركات الصرافة خلال الربع الأول من العام 2018، بنمو نسبته 10.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017، في حين جرى تحويل نسبة 29% من هذه التحويلات عبر البنوك.

وواصلت العمالة الهندية تصدر قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات، التي بلغت 15.96 مليار درهم تشكل ما نسبته 36.7% من إجمالي قيمة التحويلات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها العمالة الباكستانية بنسبة 8.8%، ثم تحويلات العاملة الفلبينية التي استحوذت على 6.9% من الإجمالي.

وبلغت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية العمانية 5.1% ثم العمالة المصرية 4.9%، في حين وصلت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية الأميركية 4% و3.4% لحملة الجنسية البريطانية، ونحو 3.1% من الجنسية البنغالية.

وتشكل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 26.5% من إجمالي قيمة الحساب الجاري للدولة خلال العام 2017، بحسب تقرير المصرف المركزي.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن تواصل الزيادة في تحويلات العاملين للخارج خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت رغم انخفاض معدل صرف الدرهم بنسبة 7% خلال الشهور الثلاثة الأولى من يناير وحتى مارس الماضيين، مقارنة مع مستوياته حلال الفترة نفسها من 2017.