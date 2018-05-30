"الإمارات دبي الوطني" يطلق منصات EasyHub الرقمية

أعلن بنك #الإمارات_دبي_الوطني عن تعاونه مع شركة "ديبولد نيكسدورف" العالمية المتخصصة في مجال توفير التجارة المتصلة، لإطلاق منصات بنك الإمارات دبي الوطني Easyhub قريباً، لتكون بذلك أولى المنصات الرقمية التي تقدم خدمات متكاملة على مستوى المنطقة.

وتتيح المنصات للعملاء إمكانية طلب المنتجات المصرفية الجديدة، والوصول إلى خدمات الصرّاف، حيث ستكون بمثابة فرع مصغّر يستقبل عملاءه بعد ساعات عمل البنك الاعتيادية وطيلة أيام الأسبوع.

وتأتي منصات بنك الإمارات دبي الوطني Easyhub لتوفر للعملاء تجربة مصرفية ذاتية الخدمة بمساعدة مستشار مصرفي يرشدهم عبر الفيديو من خلال التعليمات التي تظهر على الشاشة، لمساعدتهم خطوة بخطوة.

وعبر Easyhub ، سيتسنى للعملاء من قطاع الأفراد وأصحاب الثروات، فتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير والحصول مباشرة على بطاقة الخصم المباشر.

وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الحصول على جميع خدمات الصرّاف التقليدية مثل إيداع وسحب المبالغ النقدية، وصرف الشيكات حتى لو تضمنت مبالغها نقوداً معدنية، وإيداع الشيكات وإجراء التحويلات المالية الداخلية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء من إجراء مجموعة واسعة من العمليات المصرفية الأخرى مثل تحديث البيانات الشخصية، وطلب الحصول على دفاتر الشيكات أو كشوف الحسابات المصدّقة، أو حتى التقدم بطلب الحصول على قرض شخصي دون الحاجة لانتظار تفرغ موظف البنك لمساعدتهم.