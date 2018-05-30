تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لبنك "الأهلي التجاري"

أعلن #البنك_الأهلي_التجاري أن مجلس إدارته وافق في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 29 مايو 2018 على تعيين فيصل بن عمر السقاف، رئيساً تنفيذياً للبنك اعتباراً من يوم الجمعة 1 يونيو 2018.

وأشار البنك في ببان له على "تداول"، إلى أن السقاف حاصل على شهادة الماجستير في مجال إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد من جامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأميركية.

كما يمتلك السقاف خبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال البنوك، شغل فيها العديد من المناصب القيادية في البنوك والمؤسسات المالية.

وكان استقال مؤخرًا سعيد بن محمد الغامدي من منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، حيث تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة البنك، وتم تكليف فيصل بن عمر السقاف للقيام بمهامه.