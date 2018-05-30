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دويتشيه بنك يحاول بيع حصته في "أبراج" بسبب شبهات الفساد

المصدر: العربية.نت
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يعتزم #دويتشيه_بنك بيع حصته في #مجموعة_أبراج والبالغة نحو 9%، بحسب مصادر تحدثت لرويترز.

وقالت المصادر إن الظروف الحالية المحيطة بأبراج والمتعلقة بشبهات الفساد، عجّلت من نية دويتشيه بنك بالتخارج من هذا الاستثمار.

وأضاف مصدر آخر بأن #دويتشيه بنك كان منذ عامين يتطلع لبيع هذه الحصة، إلا أنه لم يقتنع بالتقييمات السابقة، والتي على الأغلب لن تتكرر في ظل الظروف الحالية.

ويحاول البنك الألماني إعادة هيكلة عملياته بعد سلسلة طويلة من الخسائر التي مني بها، حيث كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن نيته تسريح نحو 7 آلاف موظف حول العالم.

كلمات دالّة

#مجموعة أبراج, #دويتشيه, #دويتشيه بنك

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