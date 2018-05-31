الحكومة المصرية تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك #المركزى_المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 7.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة #العجز فى #الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.