26.5 مليار درهم قروض جديدة لبنوك الإمارات في 4 شهور

بلغ إجمالي القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات خلال الأشهر الأربعة (يناير - أبريل 2018) نحو 26.5 مليار درهم.

وكشف تقرير للمصرف المركزي أن بنوك الإمارات (التقليدية والإسلامية) زادت من حجم قروضها من تريليون و580 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى تريليون و606 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي بزيادة نسبتها 1.67%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي تمويلات البنوك التقليدية بنهاية أبريل بلغ تريليونا و247 مليار درهم، تشكل نسبة 77.6% من إجمالي الائتمان المصرفي، بينما بلغت قيمة تمويلات البنوك الإسلامية 359.5 مليار درهم، تشكل نسبة 22.4%، وفقا لصحيفة "البيان".

وأكدت الإحصاءات أن تمويلات البنوك للقطاع الخاص ارتفعت من تريليون و86 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و99 مليار درهم بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 11 مليار درهم، وبنسبة نمو 1%، واستحوذت البنوك التقليدية على نسبة 74.1% من القروض المقدمة للقطاع الخاص بإجمالي 814.9 مليار درهم، بينما استحوذت البنوك الإسلامية على 25.9% بإجمالي 284.7 مليار درهم بنهاية أبريل.

وزادت البنوك من تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي خلال فترة الأشهر الأربعة (يناير - أبريل 2018) من 748.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 762.2 مليار درهم بنهاية أبريل بارتفاع قدره 13.3 مليار درهم وبنسبة نمو 1.77%، واستحوذت البنوك التقليدية على النسبة الأكبر من تمويلات القطاع التجاري والصناعي بنحو 90.2% وبإجمالي 606.6 مليار درهم، بينما بلغت نسبة البنوك الإسلامية 9.8% وبإجمالي 155.6 مليار درهم.

وكشفت الإحصاءات أن تمويلات البنوك للأفراد بلغت 337.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقابل 337.4 مليار درهم بنهاية أبريل بتراجع طفيف نحو 100 مليون درهم.