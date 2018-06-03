البنك الأهلي الكويتي يسعى لاستحواذات في دول الخليج

قال الرئيس التنفيذي للبنك #الأهلي_الكويتي ميشال العقاد إن البنك يسعى لعمليات استحواذ في دول #مجلس_التعاون_الخليجي في إطار جهوده لتعزيز إيراداته من العمليات التشغيلية الدولية.

وفيما يتعلق بنمو الإقراض المصرفي، توقع العقاد في مقابلة مع "بلومبيرغ " أن يبقى هادئا هذا العام وبمعدلات متدنية لاتتجاوز 9%.

وأرجع السبب الرئيسي لذلك في تأجيل المشروعات وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.

وفي المقابل، قال إن البنوك الكويتية قد تسجل نموا أسرع قليلا من وتيرة نموها العام الماضي من حيث الأرباح وذلك نتيجة لتراجع مخصصات القروض.