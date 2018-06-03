"الإمارات دبي الوطني" يقدم خدمات التقاص لـ"بايونيرز"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع شركة "بايونيرز للأوراق المالية" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، تصبح بموجبها شريكاً تجارياً يستفيد من خدمات التقاص والتسوية التي يقدمها البنك.

وفي أعقاب حصوله على الموافقة اللازمة من "هيئة الأوراق المالية والسلع" ليصبح "عضو تقاص عام"، أضاف بنك الإمارات دبي الوطني عدداً من العملاء إلى محفظته، ليكون بذلك سبّاقاً على مستوى السوق في توفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة.

وقال طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عالية الفعالية والكفاءة من حيث التكاليف لشركة "بايونيرز للأوراق المالية"، في وقت نواصل توسيع محفظتنا من شركات الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة "بايونيرز للأوراق المالية": "يعدّ بنك الإمارات دبي الوطني اسماً موثوقاً، ومن شأن توقيعنا لاتفاقية خدمات التقاص والتسوية مع شريك مصرفي رائد في دولة الإمارات، أن يساعدنا على تعزيز سمعتنا وغرس المزيد من الثقة بين المستثمرين. ونتطلع قدماً إلى التعاون معهم عن كثب لمواصلة توفير المزيد من القيمة لعملائنا".