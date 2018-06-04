الإمارات.. 55.5 مليار درهم فائض ودائع غير المقيمين

واصل الجهاز المصرفي في #الإمارات استقطاب الودائع من غير المقيمين داخل الدولة، حيث أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي تفوق قيمة ودائع هذه الشريحة من عملاء البنوك على القروض المقدمة لهم، بمقدار 55.5 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.

وكانت #أسعار_الفائدة شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي، وتواصلت الزيادة منذ بداية العام 2018، وهو ما شجع على ضخ السيولة في الجهاز المصرفي بهدف الاستثمار خاصة، وذلك لتحقيق عوائد مضمونة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها القنوات الاستثمارية الأخرى.

وتوضح إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي قيمة ودائع غير المقيمين بلغت نحو 191 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر إبريل الماضي، مقارنة مع 135.5 مليار درهم للقروض أو التسهيلات المالية.

يشار إلى أن ودائع غير المقيمين تشكل نحو 11.5% من إجمالي رصيد الودائع بشكل عام لدى الجهاز المصرفي الإماراتي، البالغ 1.66 تريليون درهم مع نهاية شهر أبريل الماضي.