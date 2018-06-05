بريطانيا تخسر 2.6 مليار دولار من بيع جزء من حصتها بـRBS

باعت #الحكومة _البريطانية حصة 7.7% في Royal Bank of Scotland لمستثمرين مؤسسين، بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 3.3 مليار دولار، وبخسارة تبلغ 2.66 مليار دولار، لتتراجع بذلك حصة الحكومة البريطانية في البنك إلى 62.4%.

وقلصت الحكومة حصتها في RBS# للمرة الأولى منذ عام 2005، وذلك بعد أن توصل البنك إلى تسوية أولية لدفع غرامة بقيمة نحو 5 مليارات دولار مع السلطات الأميركية بشأن بيع سندات رهن عقاري غير موثوقة أثناء الأزمة المالية.

وخلال الأزمة المالية العالمية، قامت الحكومة البريطانية بضخ نحو 46 مليار جنيه في Royal Bank of Scotland لتعتبر هذه الخطوة أكبر خطة إنقاذ بنكية في العالم.