بنك المشرق الإماراتي يتقدم بطلب رخصة مصرفية في السعودية

تقدم بنك المشرق، ثالث أكبر مصرف في #دبي من حيث الأصول، بطلب لمؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما" للحصول على رخصة مصرفية، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

ويسعى #بنك_المشرق للاستفادة من الفرص المتعلقة بخطط الإصلاح الاقتصادي الطموح في المملكة.

ويأتي هذا بعد تحركات مماثلة من قبل بنوك أجنبية من بينها #جولدمان_ساكس وسيتي جروب، وبنوك إماراتية أخرى مثل #أبوظبي_الأول والإمارات دبي الوطني.

وقالت المصادر إن "المشرق" يرى فرصا في قطاعي التجزئة المصرفية وتمويل الشركات، كما توجد فرص في قطاعات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم.