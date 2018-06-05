3 بنوك يابانية تعتزم بدء عملياتها في السعودية في أكتوبر

أعلن السفير الياباني الجديد في الرياض تسوكاسا ايمورا "Tsukasa Uemura " أن 3 #بنوك_يابانية كبرى أصبحت جاهزة للبدء في عملياتها بالسعودية بحلول أكتوبر المقبل.

وأوضح كبار الدبلوماسيين أن اليابان قد أخضعت أكثر من 10 آلاف مهندس وموظف تقني سعودي للتدريب، وستقدم دعماً إضافياً لبرنامج تدريب "طموح " كجزء من الالتزام بـ #الرؤية_اليابانية_السعودية 2030، بحسب ما ورد في صحيفة "عرب نيوز".

وشدد ايمورا على أن البلدين يسارعان من أجل تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة المهمة في المملكة، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وفي معرض إفصاحه عن تفاصيل البنوك اليابانية العملاقة التي ستدخل المملكة العربية السعودية، قال ايمورا: "يعمل بنك "ميزوهو" في السعودية منذ عام 2009، في حين تمكنت مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية بالفعل بفتح فرع في مارس الماضي يركز على تقديم الخدمات الاستشارية".

أمّا البنك الثالث، فهو "ميتسوبيشي يو إف جي بنك" الذي سيقدم على فتح فرع في الرياض خلال شهر أكتوبر القادم".

وفي هذ السياق، أوضح أن هذه المؤسسات المالية ستقدم أيضا خدمات استشارية للشركات اليابانية التي تسعى إلى تطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية.

كما أشار المبعوث الياباني إلى #صندوق_رؤية_سوفت_بنك برأسمال 93 مليار دولار ، الذي جاء نتيجة ثمرة التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة وبنك Softbank الياباني.

وكشف ايمورا أن الجانبين يجريان محادثات مبكرة مع البنوك بشأن تمويل محتمل لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم يجري بناؤه في المملكة.