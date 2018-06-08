بنك "كا بي سي" البلجيكي يعلق المعاملات مع إيران

أعلن بنك كاي. بي. سي. البلجيكي عن تعليق كافة المعاملات المصرفية مع #إيران باستثناء تلك المتعلقة بأغراض إنسانية.

وقال مصدر رسمي في البنك لـ"العربية.نت" إن إدارة البنك بادرت فور قرار الولايات المتحدة الانسحاب من #الاتفاق_النووي المبرم مع #إيران “وقف المعاملات المصرفية مع إيران باستثناء المتعلقة بأغراض إنسانية” مثل شراء الأدوية والغذاء. وأوضح المصدر نفسه أن “سياسة البنك تجيز المعاملات الإنسانية مع حرفائها بعد موعد 4 نوفمبر 2018” وذلك في حال قدمت وثائق الصفقة في الفترة التي تسبق الموعد.

وتقيم فروع #المصرف_البلجيكي في كل من تشيكيا وسلوفاكيا والمجر علاقات مع حرفاء إيرانيين. وأوضح مصدر البنك “أن المعاملات مع الحرفاء انطلقت بعد بدء تنفيذ #الاتفاق_النووي ورفع العقوبات في 2016. لكنها ظلت محدودة وتخضع لفحص دقيق من قبل جهاز المراقبة التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك).