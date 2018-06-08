"الرمز" تتملك 11.9% في "مصرف عجمان"

قالت "الرمز كوربوريشن" للاستثمار والتطوير إن شركاتها التابعة تملكت 200 مليون سهم في مصرف عجمان.

وأشارت بيانات سوق دبي المالي إلى أن حصة "الرمز كوربوريشن" وشركاتها الثلاث التابعة تتملك 11.9% في "مصرف عجمان" وهي "ارك بروبرتيز"بحصة 5.00% و"ارك رييل استيت" بحصة 4.49% و"ارك انفستمنت" بحصة 2.41%.

وبحسب البيان، شهد المصرف صفقتي تداول ضمن منصة الصفقات المباشرة الكبيرة، تضمنت الأولى تداول 123.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 111.2 مليون درهم، بسعر 0.90 درهم للسهم الواحد، فيما شهد المصرف أمس، صفقة أخرى بـ 84 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 75.6 مليون درهم بسعر 0.90 درهم للسهم الواحد.