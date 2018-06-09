السعودية.. صرف شيكات بـ 143 مليار ريال في 4 أشهر

بلغ عدد الشيكات المحررة التي صرفت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2018 نحو 1.374 مليون شيك، بقيمة بلغت 143.88 مليار ريال، مقارنة بـ 1.701 مليون شيك بقيمة بلغت 170.25 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 نحو 104.71 ألف ريال مقارنة بـ 100.06 ألف ريال في الفترة نفسها من عام 2017، مسجلا نموا نسبته 3.4 في المئة، رغم تراجع عدد الشيكات وقيمتها بنسبة 5.4 في المئة و8.5 في المئة على التوالي.

وتنقسم الشيكات إلى نوعين الأول "شيكات أفراد وشركات" و"شيكات بين المصارف"، وبلغ عدد الشيكات التي صرفت في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 التي تخص النوع الأول "الأفراد والشركات" نحو 1.23 مليون شيك بقيمة بلغت نحو 103.62 مليار ريال، بمتوسط قدره 84.59 ألف ريال للشيك الواحد، مقارنة بـ 1.53 مليون شيك قيمتها 126.13 مليار ريال، بمتوسط قدره 82.47 ألف ريال للشيك الواحد للفترة نفسها من العام السابق.

أما النوع الثاني وهو "الشيكات بين المصارف" فقد بلغ عددها 149 ألف شيك قيمتها 40.26 مليار ريال بمتوسط قدره 269.76 ألف ريال للشيك الواحد منذ بداية عام 2018 حتى نهاية شهر نيسان/أبريل 2018. مقارنة بـ 172 ألف شيك قيمتها 44.12 مليار ريال، بمعدل 256.41 ألف ريال لكل شيك.