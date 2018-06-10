سامبا:دخول بنوك سعودية كمتعاملين أوليين يحقق وفرة مالية

وقعت #وزارة_المالية_السعوية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام مساء الخميس الماضي اتفاقية تعيين 5 #بنوك_سعودية كمتعاملين أوليين بالأوراق المالية الحكومية المحلية.

وقال رئيس قطاع الخزينة في مجموعة سامبا المالية شُجاعات نديم، في لقاء مع العربية، إن هذه الخطوة مهمة للحكومة والبنوك على السواء مما يساعد على إيجاد شريحة استثمارية أوسع.

وأضاف: "في جميع الأسواق المتقدمة تعتبر #أداوت_الدين من الأدوات المهمة والمساعدة على النمو الاقتصادي ولإصدار وإدارة هذه الأدوات".

وشدد نديم على حاجة الحكومة إلى شركاء خبراء ومؤهلين كالبنوك لمساعدتها في إيجاد قاعدة مستثمرين أكبر مما يؤدي إلى خفض تكاليف إصدار هذه الأدوات وبالتالي المزيد من الوفرة المالية للحكومة.

وأكد أن دور البنوك الرئيسي كمتعاملين أوليين للأوراق المالية الحكومية يهدف في شراء هذه الأدوات وإعادة بيعها على عملائها من المؤسسات والراغبة في شراء هذه الأدوات بالإضافة إلى تحويلها إلى أدوات استثمارية توفيرية للأفراد.

وعبر نديم عن أمله في إطلاق #سامبا عدة منتجات استثمارية تستهدف جميع الشرائح وخاصة الأفراد بالإضافة إلى قابلية إعادة بيع هذه المنتجات من قبل الأفراد إذا احتاج المستثمر للسيولة النقدية.