دبي الإسلامي يجمع 14 مليار درهم مع زيادة رأس المال

جمع بنك دبي الإسلامي 14 مليار درهم مع الاكتتاب في زيادة رأس ماله، والذي استهدف إصدار حقوق بواقع 5 مليارات درهم، وإصدار أسهم إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم، وبسعر 3.11 دراهم للسهم الواحد في أبريل الماضي.

وأعلن البنك أن الرقم المتحقق في صفقة الاكتتابات بلغ 14 مليار درهم.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن آفاق النمو واعدة أمام البنك فقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة مضاعفة البنك لحجمه وزيادة ربحيته بنحو 3 أضعاف.

واعتبر شلوان أن الإصدار يعد خطوة استراتيجية تساعد على زيادة رأس المال في الحفاظ على تنافسية البنك بالتوازي مع الإيفاء بالمتطلبات التنظيمية.