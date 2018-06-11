من الهيكلة إلى "درب النمو".. HSBC يستثمر 17 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي الجديد لبنك #HSBC جون فلينت، اليوم الاثنين، إن البنك سيستثمر ما بين 15 مليارا و17 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة في مجالات من بينها التكنولوجيا وفي الصين وهونغ كونغ السوقين الرئيسيتين له في آسيا، مع تحوله من استراتيجية خفض التكلفة إلى النمو.

وهذا الإعلان هو أول تلميح علني من فلينت للمساهمين بالاستراتيجية التي ينوي اتباعها في اتش.اس.بي.سي، الذي واجه صعوبة في تحقيق أهداف الأرباح في السنوات الأخيرة بعدما أدى تقلص امبراطوريته العالمية أيضا إلى انخفاض الدخل.

ويمثل هذا التطور تحولا تاما في استراتيجية اتش.اس.بي.سي بعد #أزمة_2008 من خفض التكاليف وإعادة الهيكلة إلى الاستثمار والتوسع، مع سعي البنك لتحسين العوائد.

وقال فلينت إن البنك يستهدف عائدا على حقوق الملكية الملموسة نسبته 11% بحلول 2020، وسيبقي على توزيعاته عند المستويات الحالية.

وأضاف "بعد فترة من إعادة الهيكلة، حان الوقت لأن يعود اتش.اس.بي.سي إلى درب النمو".