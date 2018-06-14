تثبيت الفائدة في الكويت.. ورفعها بـ3 دول خليجية

قال #مصرف_الكويت_المركزي إنه أبقى على سعر الخصم بدون تغيير عند 3% بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وجاء الإعلان بعد دقائق من قرار #البنك_المركزي_الأميركي رفع سعر الفائدة إلى نطاق من 1.75 الى 2.00% وتوقعه زيادتين أخريين للفائدة في 2018.

وقال المركزي الكويتي في بيان "في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية و#المصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات #أسعار_الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%، لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات #النمو_الاقتصادي، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات #السياسة_النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية".

إلى ذلك، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء ( #الريبو) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ( #الريبو_العكسي) من 175 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس.

وقالت #ساما في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت إن القرار جاء للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي المحلي ومراعاة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والعالمية الراهنة.

وفي سياق متصل، قال مصرف البحرين المركزي في بيان له إنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لليلة واحدة من 1.75% إلى 2.00%.

وقال المصرف المركزي "قرر مصرف البحرين المركزي اليوم وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.00% إلى 2.25%".



وأضاف قائلا "كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.75% إلى 2.00%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.65% إلى 3.00 %".

وقال البيان إنه تم "تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.00%".

من جهته، رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الخميس رفع سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% ورفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بنفس المقدار.

وجاءت هذه الخطوة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع نطاقه المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.75 و2%.