السعودية ترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي الأربعاء رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء ( #الريبو) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ( #الريبو_العكسي) من 175 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس.

وقالت #ساما في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت إن القرار جاء للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي المحلي ومراعاة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والعالمية الراهنة.

ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي)، هو سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي.

قرار "ساما" جاء بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك #المركزي_الأميركي)، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00٪؜ وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018.

وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة فإن مجلس الاحتياطي تخلى عن تعهده بالإبقاء ”لبعض الوقت“ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز لاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020.