400 مليون دولار تمويل 4 بنوك للشركة القابضة لكهرباء مصر

اقتنصت 4 بنوك هي #كريدي_سويس والإمارات دبي الوطني و #أبوظبي_الأول وABC البحرين نحو 400 مليون دولار من التمويل المشترك الذي تم توفيره مؤخراً لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر من تحالف مصرفي ضم بنوكا عالمية وإقليمية ومحلية، والبالغ إجماليه 900 مليون دولار.

قال مصدر مطلع إن التحالف المصرفي تكون من 16 بنكاً، مشيراً إلى أن البنوك الأربعة التي تم ذكرها شاركت بـ 100 مليون دولار لكل منها، بينما وفرت بنوك أخرى حصصاً متفاوتة فيما بينها، والتي كان على رأسها بنك HSBCالذي شارك من خلال مصرفه في مصر بحصة تُقدر بنحو 40 مليون دولار، بخلاف حصة أخرى عبر مصرفه في #دبي، بحسب "أموال الغد" المصرية.

وأوضح المصدر أن بنك مصر شارك في القرض بحصة تُقدر بنحو 20 مليون دولار عبر فرعه في الامارات، بالإضافة إلى مشاركة البنك التجاري الدولي، والبنك المصري الخليجي بحصة تُقدر بنحو 40 مليون دولار مناصفة فيما بينهم، في حين قام بتدبير الحصة المتبقية من إجمالي التمويل عدد من البنوك الأخرى، يأتي على رأسها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك المشرق، وNBK.

وحصلت البنوك المشاركة في التمويل على ضمانة وزارة المالية في حالة عدم سداد المقترض، ومن المُقرر أن تستخدم الشركة القابضة لكهرباء مصر التمويل في سداد المدفوعات الخاصة بها للموردين والمقاولين، كذلك التوسعات الرأسمالية للمشروعات التابعة للشركة، حيث تصل مدة القرض لـ 5 سنوات من بينها عامان فترة سماح، بحسب المصدر.

ووافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مطلع مايو الماضي على تقديم قرض سيادي لمصر بقيمة 200 مليون يورو، لتمويل مشروع تقوية شبكة الكهرباء، في ظل اهتمام القيادة السياسية في مصر بعملية تطوير البنية التحتية الكهربية.