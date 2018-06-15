أكبر بنك هندي يوقف مدفوعات النفط مع إيران

قال المدير المالي لمؤسسة #النفط الهندية إن واردات الخام الهندية من إيران ستتأثر سلباً من نهاية أغسطس بعد أن أخطر بنك الدولة الهندي #شركات_التكرير أنه لن يتعامل مع المدفوعات المتعلقة بالنفط القادم من #إيران اعتبارا من نوفمبر.

تأتي تلك الخطوة من #البنك_الهندي الذي تسيطر عليه الدولة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب من #الاتفاق_النووي العالمي مع #إيران في الثامن من مايو قائلا إنه سيعيد فرض عقوبات في غضون 180 يوما.

وقال أ.ك. شارما من #مؤسسة_النفط_الهندية لرويترز "تحميل (النفط) سيتأثر من نهاية أغسطس تحت الآلية الحالية ما لم ينشأ مسار دفع جديد".

تستخدم #شركات_التكرير المحلية بنك الدولة، أكبر بنوك البلاد، والبنك الأوروبي الإيراني الذي مقره ألمانيا لسداد مقابل مشتريات النفط الإيراني باليورو.

وتعتزم ريلاينس إندستريز الهندية، مالكة أكبر مجمع تكرير في العالم، التوقف عن استيراد النفط من إيران في حين بدأت نايارا إنرجي، التابعة لـ #روسنفت_الروسية خفض مشترياتها من الشهري الحالي حسبما تقول مصادر.

كانت #الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من بين دول قليلة واصلت التجارة مع الطهران خلال جولة عقوبات غربية سابقة. لكنها خفضت وارداتها من الخام لنيل استثناء من #العقوبات_الأميركية.

وتقول #الهند إنها لا تمتثل للعقوبات الأميركية لكن الشركات والبنوك التي تربطها صلات بالنظام المالي الأميركي قد تتعرض لعقوبات إذا لم تمتثل.

يبدأ سريان بعض #العقوبات بعد فترة "إنهاء تدريجي" مدتها 90 يوما تنتهي في السادس من أغسطس وتدخل البقية حيز التنفيذ، ومن أهمها تلك المرتبطة بقطاع النفط، بعد فترة 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر.

تمنح إيران #شركات_التكرير_الهندية فترة ائتمان 60 يوما في مبيعات النفط مما يعني أن ثمن الشحنات تحميل نهاية أغسطس يستحق السداد في نوفمبر.