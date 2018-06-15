السعودية: 20.7 تريليون ريال تحويلات سريعة خلال 4 أشهر 

بلغت قيمة التحويلات المالية السريعة في القطاع المالي السعودي 20.7 تريليون ريال خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأظهرت أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي، تراجعا بالتحويلات المنفذة عبر نظام "سريع" 25% خلال شهر أبريل الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ هذا النوع من التحويلات خلال شهر أبريل الماضي، نحو 4.52 تريليون ريال، 86.5 بالمئة منها تحويلات بين المصارف بقيمة 3.91 تريليون ريال، فيما 13.4 في المئة مدفوعات العملاء بقيمة 606.5 مليار ريال.

وتراجعت التحويلات السريعة إلى 1.52 تريليون ريال في أبريل 2018 مقارنة مع 6.04 تريليون ريال في أبريل 2017.