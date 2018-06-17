الأردن.. رفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 0.25%

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس.

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أن رفع سعر الفائدة اقتصر على الودائع الفائضة التي تضعها البنوك لدى البنك المركزي، وهو ما سينعكس على أسعار الفائدة على الودائع بالنسبة ذاتها، ويؤدي إلى زيادة العائد للمدخرين ويعزز الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

كما أكد أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة على السيولة التي يوفرها للبنوك العاملة في الأردن كما هي دون تغيير بهدف عدم رفع تكلفة الاقتراض لدى هذه البنوك لضمان عدم انعكاسها على تكلفة الإقراض لاحقا.

وقال البنك في بيان إنه قرر الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75 في المئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و1 في المئة للمشروعات في باقي المحافظات.

كما قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وسعر الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة دون تغيير، وذلك اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 يونيو الحالي.

وقال البنك إن هذه القرارات تأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية، والمتابعة المتواصلة للأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية واتجاهاتها المتوقعة.